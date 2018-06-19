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Жеребьевка Лиги чемпионов. "Алашкерт" - "Селтик", "Олимпия" - "Карабах" и другие пары первого квалификационного раунда


Жеребьевка Лиги чемпионов. "Алашкерт" - "Селтик", "Олимпия" - "Карабах" и другие пары первого квалификационного раунда.

Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Первый квалификационный раунд

"Торпедо" Кутаиси (Грузия) - "Шериф" (Молдавия)

"Шкендия" (Македония) - "ТНС" (Уэльс)

"Судува" (Литва) - АПОЭЛ (Кипр)

"Олимпия" (Словения) - "Карабах" (Азербайджан)

"Дюделанж" (Люксембург) - "Видеотон" (Венгрия)

Победитель предварительного раунда - "Мальме" (Швеция)

"Лудогорец" (Болгария) - "Крузейдерс" (Северная Ирландия)

"Корк Сити" (Ирландия) - "Легия" (Польша)

"Валюр" (Исландия) - "Русенборг" (Норвегия)

"Кукеси" (Албания) - "Валетта" (Мальта)

"Флора" (Эстония) - "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)

"Спартак" Юрмала (Латвия) - "Црвена Звезда" (Сербия)

"Спартак" Трнава (Словакия) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

"Астана" (Казахстан) - "Сутьеска" (Македония)

ХИК (Финляндия) - "Викингур" (Фареры)

"Алашкерт" (Армения) - "Селтик" (Шотландия)

Матчи пройдут 10/11 и 17/18 июля.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-1/

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