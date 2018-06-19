Жеребьевка Лиги чемпионов. "Алашкерт" - "Селтик", "Олимпия" - "Карабах" и другие пары первого квалификационного раунда.
Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Первый квалификационный раунд
"Торпедо" Кутаиси (Грузия) - "Шериф" (Молдавия)
"Шкендия" (Македония) - "ТНС" (Уэльс)
"Судува" (Литва) - АПОЭЛ (Кипр)
"Олимпия" (Словения) - "Карабах" (Азербайджан)
"Дюделанж" (Люксембург) - "Видеотон" (Венгрия)
Победитель предварительного раунда - "Мальме" (Швеция)
"Лудогорец" (Болгария) - "Крузейдерс" (Северная Ирландия)
"Корк Сити" (Ирландия) - "Легия" (Польша)
"Валюр" (Исландия) - "Русенборг" (Норвегия)
"Кукеси" (Албания) - "Валетта" (Мальта)
"Флора" (Эстония) - "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)
"Спартак" Юрмала (Латвия) - "Црвена Звезда" (Сербия)
"Спартак" Трнава (Словакия) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина)
"Астана" (Казахстан) - "Сутьеска" (Македония)
ХИК (Финляндия) - "Викингур" (Фареры)
"Алашкерт" (Армения) - "Селтик" (Шотландия)
Матчи пройдут 10/11 и 17/18 июля.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-1/
- Селтик
- Шериф Тп
- Русенборг (Футбол)
- Олимпия Лб (Футбол)
- Црвена Звезда (Футбол)
- ХИК
- Флора
- Мальме
- Видеотон
- Легия
- Астана (футбол)
- Карабах
- Крузейдерс
- ТНС
- Спартак Тр
- АПОЭЛ
- Дюделанж
- Лудогорец
- Алашкерт
- Шкендия
- Спартак Ю
- Хапоэль Б-Ш (футбол)
- Торпедо Кт
- Корк Сити