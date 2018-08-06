Жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. С кем может сыграть "Спартак"

Игроки "Спартака" перед началом матча Лиги чемпионов-2017/18 против "Ливерпуля". Фото REUTERS

Сегодня, 6 августа, в Ньоне состоится церемония жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало мероприятия - 14.00 по московскому времени.

"Спартак" в случае победы над ПАОК в 3-м отборочном раунде главного еврокубкового турнира на следующей стадии сыграет с победителем пары "Бенфика" – "Фенербахче". Соперником красно-белых станет либо португальский, либо турецкий клуб, поскольку команда Массимо Карреры из-за низкого коэффициента попала в число несеянных.

В связи с решением исполкома УЕФА соперником "Спартака" не могло стать киевское "Динамо", которое в 3-м раунде встретится с пражской "Славией". Победитель этой пары встретится с сильнейшим в противостоянии "Стандард" – "Аякс".

Полностью состав участников жеребьевки выглядит следующим образом:

Путь чемпионов

Сеяные

"Зальцбург" (Австрия)/"Шкендия" (Македония)

ПСВ (Голландия)

"Селтик" (Шотландия)/АЕК (Греция)

"Астана" (Казахстан)/"Динамо" Загреб (Хорватия)

Несеяные

"Карабах" (Азербайджан)/БАТЭ (Белоруссия)

"Янг Бойз" (Швейцария)

"Мальме" (Швеция)/"Види" (Венгрия)

"Црвена Звезда" (Сербия)/"Спартак" Трнава (Словакия)

Путь представителей лиг

Сеяные

"Бенфика" (Португалия)/"Фенербахче" (Турция)

"Славия" Прага (Чехия)/"Динамо" Киев (Украина)

Несеяные

"Стандард" (Бельгия)/"Аякс" (Голландия)

ПАОК (Греция)/"Спартак" (Россия)

Матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов состоятся 7-8 августа, а также 14 августа. "Спартак" первый матч проведет 8 августа в Салониках, ответная игра пройдет в Москве 14 августа.