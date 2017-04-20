Жерар Пике: "Ювентус" в целом был сильнее "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:0) признал, что туринцы были лучше по сумме двух встреч и заслуженно вышли в финал. "СЭ" вел трансляцию встречи. Напомним, что первая игра команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

– "Ювентус" в целом был сильнее, – приводит BeIn Sport слова Пике. – Мы хотели забрать игру под свой контроль, но было тяжело. Команда взбиралась на гору постепенно, но в итоге ничего не вышло. Мы знали, что туринцы особенно хороши в обороне.