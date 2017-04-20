Жерар Пике: "Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Первая встреча клубов в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, благодаря чему "Ювентус" вышел в полуфинал.

– Желаю "Ювентусу" всего наилучшего в оставшейся части турнира, – цитирует Goal.com Пике. – Думаю, они действительно могут выиграть Лигу чемпионов.

Конечно, нашим болельщикам трудно принять факт поражения, но в этот вечер они проявили себя фантастически, продолжая поддерживать нас даже после вылета. Они заслуживали большего. Это был один из тех редких случаев, когда "Камп Ноу" гордился клубом, несмотря на поражение.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Ювентус"