Жерар Пике: "Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Первая встреча клубов в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, благодаря чему "Ювентус" вышел в полуфинал.
– Желаю "Ювентусу" всего наилучшего в оставшейся части турнира, – цитирует Goal.com Пике. – Думаю, они действительно могут выиграть Лигу чемпионов.
Конечно, нашим болельщикам трудно принять факт поражения, но в этот вечер они проявили себя фантастически, продолжая поддерживать нас даже после вылета. Они заслуживали большего. Это был один из тех редких случаев, когда "Камп Ноу" гордился клубом, несмотря на поражение.