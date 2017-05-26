Жерар Пике: "Надеюсь на победу "Ювентуса" в финале Лиги чемпионов"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике признался, что будет болеть за победу "Ювентуса" над "Реалом" в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет в Кардиффе 3 июня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.



– Пусть победит сильнейший, – приводит Sport слова Пике. – Лично я предпочел бы победу "Ювентуса", но это мои персональные предпочтения. Кто бы ни победил в Кардиффе, это не изменит итогов сезона. Итоги этих двенадцати месяцев никак не связаны для "Барселоны" с тем, кто победит в финале Лиги чемпионов.