Жерар Пике: "Барселона" может обыграть "Ювентус" и "Реал"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике выразил уверенность в том, что сине-гранатовые выйдут в следующую стадию Лиги чемпионов, обыграв "Ювентус" во втором четвертьфинальном матче. В первой игре, которая прошла в Турине, каталонцы уступили со счетом 0:3.

- В Париже "Барселона" отыгралась с 0:4. Мы много раз побеждали на "Сантьяго Бернабеу", поэтому я уверен, что мы можем пройти "Ювентус" и обыграть "Реал" в класико, - приводит TV3 слова Пике. - Мы находимся не в лучшем положении, но у нас есть все, чтобы изменить ситуацию. Нам это по силам.