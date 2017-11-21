Жена Зобнина: "Вторая игра после травмы, а люди столько гадостей пишут. Лицемеры"

Рамина Зобнина, жена полузащитника "Спартака" Романа Зобнина в резкой форме ответила критикам игрока после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1).

Хавбек стал одним из виновников ответного гола словенцев уже в добавленное время.

Для Зобнина игра стала второй в нынешнем сезоне - он пропустил четыре месяца из-за травмы и впервые появился на поле только 18 ноября в матче чемпионата России против "Краснодара" (4:1).

"Вторая игра после травмы. А люди столько гадостей пишут в личные сообщения. А когда-то они писали слова поддержки. Одним словом... лицемеры. Этого больше всего ненавижу. И вам всего хорошего", - написала Зобнина в своем Твиттере.