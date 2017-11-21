Жена Зобнина: "Вторая игра после травмы, а люди столько гадостей пишут. Лицемеры"

Рамина Зобнина, жена полузащитника "Спартака" Романа Зобнина в резкой форме ответила критикам игрока после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1).
Хавбек стал одним из виновников ответного гола словенцев уже в добавленное время.
Для Зобнина игра стала второй в нынешнем сезоне - он пропустил четыре месяца из-за травмы и впервые появился на поле только 18 ноября в матче чемпионата России против "Краснодара" (4:1).
"Вторая игра после травмы. А люди столько гадостей пишут в личные сообщения. А когда-то они писали слова поддержки. Одним словом... лицемеры. Этого больше всего ненавижу. И вам всего хорошего", - написала Зобнина в своем Твиттере.
2-я игра после травмы. А люди столько гадостей пишут в личные сообщения. А когда-то они писали слова поддержки. Одним словом... лицемеры. Этого больше всего ненавижу. 🤞🏽 И Вам всего хорошего.– Рамина Зобнина (@zoobninaaa) 21 ноября 2017 г.
Старожил футбола
Комбарику парикмахерши и соседи в инстаграме хвалебные оды поют. Его вину все замалчивают. А Рому поливают. Хотя Рому и всех ввёл в заблуждение комбарик, вскинув руки вверх. Словенцы продолжили игру, а москвичи встали. Стыд какой, но комбарик стыда не ведает.
01:13
merniloskut
aleksart-spb - - - яйца бездомных бакланов так легко колются, что ты себе даже представить не можешь!
01:05
merniloskut
Это голубые пишут! ((
01:03
Vladi1313
Теперь победный на Энфилде, и Рома снова в дамках))
00:55
igogohruhru
Я признаюсь вам, как на духу: Такова вся спортивная жизнь лишь мгновение ты наверху - и стремительно падаешь вниз.....
00:16
= Даль =
ЖЕНА ЗОБНИНА: "ВТОРАЯ ИГРА ПОСЛЕ ТРАВМЫ, А ЛЮДИ СТОЛЬКО ГАДОСТЕЙ ПИШУТ. ======== Согласен с женой Зобнина. Вся команда дно, а не только Зобнин.
00:15
Алекс Ферги
За тракториста в деревне надо было замуж выходить. Стабильность и предсказуемость. Воздух опять же, полезно для здоровья
00:12
гаттузо туп
Ну так-то,с одной стороны Ромы вина есть,ибо передача с его фланга прилетела.Но..Она летела 5 мин.Комбарик ладно"наелся",так как не слабо набегал за игру,но этот..Кутепка чо вааще делал..???Кароч,как по мне,так Зобнина вины в голе меньше всех.
00:11
Платошкин Андрей
Кто там Ромашку обижает?? Ату их злодеев.
00:08
Булл
Гадости писать конечно же не красиво! Но вина Зобнина стопроцентная! Не защитник он! Карерра тоже виноват!
00:06
aleksart-spb
иди щи учись варить ,хотя ты наверно и яйца то разбить не знаешь как!)
00:01