23:52 21 ноября | Футбол — Лига чемпионов

Жена Зобнина: "Вторая игра после травмы, а люди столько гадостей пишут. Лицемеры"

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Рамина Зобнина, жена полузащитника "Спартака" Романа Зобнина в резкой форме ответила критикам игрока после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1).

 
Вторник. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Марибор&quot; - 1:1. 90+2-я минута. Ясмин МЕШАНОВИЧ сравнивает счет в матче."Спартак" пропустил. Кто виноват? Разбирается Ринат Билялетдинов

Хавбек стал одним из виновников ответного гола словенцев уже в добавленное время.

Для Зобнина игра стала второй в нынешнем сезоне - он пропустил четыре месяца из-за травмы и впервые появился на поле только 18 ноября в матче чемпионата России против "Краснодара" (4:1).

"Вторая игра после травмы. А люди столько гадостей пишут в личные сообщения. А когда-то они писали слова поддержки. Одним словом... лицемеры. Этого больше всего ненавижу. И вам всего хорошего", - написала Зобнина в своем Твиттере.

Спартак М - Марибор

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Старожил футбола

Комбарику парикмахерши и соседи в инстаграме хвалебные оды поют. Его вину все замалчивают. А Рому поливают. Хотя Рому и всех ввёл в заблуждение комбарик, вскинув руки вверх. Словенцы продолжили игру, а москвичи встали. Стыд какой, но комбарик стыда не ведает.

01:13

merniloskut

aleksart-spb - - - яйца бездомных бакланов так легко колются, что ты себе даже представить не можешь!

01:05

merniloskut

Это голубые пишут! ((

01:03

Vladi1313

Теперь победный на Энфилде, и Рома снова в дамках))

00:55

igogohruhru

Я признаюсь вам, как на духу: Такова вся спортивная жизнь лишь мгновение ты наверху - и стремительно падаешь вниз.....

00:16

= Даль =

ЖЕНА ЗОБНИНА: "ВТОРАЯ ИГРА ПОСЛЕ ТРАВМЫ, А ЛЮДИ СТОЛЬКО ГАДОСТЕЙ ПИШУТ. ======== Согласен с женой Зобнина. Вся команда дно, а не только Зобнин.

00:15

Алекс Ферги

За тракториста в деревне надо было замуж выходить. Стабильность и предсказуемость. Воздух опять же, полезно для здоровья

00:12

гаттузо туп

Ну так-то,с одной стороны Ромы вина есть,ибо передача с его фланга прилетела.Но..Она летела 5 мин.Комбарик ладно"наелся",так как не слабо набегал за игру,но этот..Кутепка чо вааще делал..???Кароч,как по мне,так Зобнина вины в голе меньше всех.

00:11

Платошкин Андрей

Кто там Ромашку обижает?? Ату их злодеев.

00:08

Булл

Гадости писать конечно же не красиво! Но вина Зобнина стопроцентная! Не защитник он! Карерра тоже виноват!

00:06

aleksart-spb

иди щи учись варить ,хотя ты наверно и яйца то разбить не знаешь как!)

00:01