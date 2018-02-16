Жена Ди Марии критикует Эмери

Хорхелина Кардосо, супруга футболиста "ПСЖ" Анхеля Ди Марии, раскритиковала главного тренера парижан Унаи Эмери за выбор состава на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Аргентинский хавбек всю встречу провел на скамейке запасных.

"Твои усилия + твоя дополнительная работа + твои голы + твои передачи + твои лучшие годы = скамейка. Ах да, женщины ничего не понимают в футболе", – написала Кардосо в своем Инстаграме.

Ранее с критикой в адрес Эмери выступила жена Тиагу Силвы.