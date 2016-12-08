23:07 8 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Жена Акинфеева: "Автогол рулит, мы любим вас"

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Екатерина Акинфеева, жена вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, иронично отреагировала на распространение в СМИ комментариев по поводу антирекорда голкипера, который пропускает подряд в 43 матчах Лиги чемпионов. В последней встрече с "Тоттенхэмом" (1:3) на счету Акинфеева оказался автогол.

– Автогол рулит, любим вас, – подписала фото с мужем в Instagram Екатерина Акинфеева, снабдив его хэштегами "рекордсмен", "автогол", "рекорд", "антирекорд" и "журналистыроссиилучшие".

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КОММЕНТАРИИ (23)
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Berkut-7

Я не понял жена Акинфеева , тоже решила постебаться над мужем что ли в соц сетях ?)))) Она бы лучше в церковь сходила , да помолилась бы о муже , вдруг поможет )) Вообще после мамаевской истории, жены бы лучше не лезли бы в эти истории ,а то им достанется больше, чем мужьям

00:26

spetrov

Игорь, болеем за вас. Спасибо за вашу игру.

00:26

Don

Kadym, хэштег#15-4 ЛЧ и 6 побед-0 поражений рулит)))

00:16

CanagliaVova

Спартак рекордов пуще своей тени боится, поэтому сливается еще летом :-D

00:14

Slim Taller

Акинфееву,если ещё доведётся сыграть в Лиге Чемпионов.нужно схитрить.В начале матча.пока не забили.стукнуться об штангу.что-бы заменили.И всё.рекордная серия прервётся.

00:08

pravda1979

У Филимонова свои были ляпы, как впрочем и у каждого вратаря. ))

00:04

П_о_в_а_р

РыбаТвоейМечты pravda1979, Филимонов ))) -------------------------------- ))))) Блина, чуть не помер под столом со смеху.))))))))))))

00:03

РыбаТвоейМечты

pravda1979, Филимонов )))

23:55 8 декабря

Блудный Свин

БОМБИТ !!!

23:47 8 декабря

Kadym

хэштег#1-18 ЛЧ рулит

23:46 8 декабря

pravda1979

Все эти антирекорды у Игоря не потому что он плох, а лишь потому, что армейцы регулярно играют в сильнейшей Лиге мира. Какой из наших голкиперов еще способен похвастать десятью и более матчей в Лиге Чемпионов?

23:44 8 декабря

Скотти Пиппен

Вот ещё один момент наплевательского отношения к собственным болельщикам. Плевать, что вы переживаете, волнуетесь, теряете здоровье при просмотре наших матчей. Проиграли, забил сам себе гол и буй с ним. Отпуск же, уря!!! А люди переживают. Слуцкий утратил свою врождённую интеллигенцию и вообще чуть не подрался. Так то.

23:39 8 декабря

shu111

бабло рулит, руки вверх

23:30 8 декабря

П_о_в_а_р

Пригорело, зачица.)

23:27 8 декабря

ПАВ___таганрог

что еще должен сделать акинфеев, чтоб его убрали! косяк за косяком

23:26 8 декабря

Alex.S

Два. Два автогола рулят.

23:25 8 декабря

shpasic

молодец, Гарик, не посрамил честь страны, не то, что Зенит сегодня!

23:25 8 декабря

Slim Taller

Это абсолютный рекорд среди всех вратарей! Ещё никто в Лиге Чемпионов не забивал себе два гола.Так что у Игоря уже два рекорда.Верим,что это не предел.

23:24 8 декабря

Очень плохой мальчик

Ай, молодцы,ждем еще больше антирекордов и автоголов!

23:22 8 декабря

Mark Krass

Если бы не Конифей, то было бы раза в два больше в авоське.)) Нормально Кэп, помним твои матчи на Кубок в финале с Анжи , пенальти отбитый в допвремя с Кубанью и игру против Рубика в Казани))Злопыхатели пусть поскулят, а мы берем трофеи и ставим рекорды и антирекорды на все времена))

23:22 8 декабря

Тополь-М

Реалист, ты написал, что мог?

23:22 8 декабря

Геркулес Овсянкин

Надеюсь у Гончаренко не будет священных коров и он сможет вымести метлой и близняшек и щеню и создать нормальную линию обороны

23:22 8 декабря

Реалист!

Гарик-рекордсмен рулит! В тупик!

23:19 8 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ