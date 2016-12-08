Жена Акинфеева: "Автогол рулит, мы любим вас"

Екатерина Акинфеева, жена вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, иронично отреагировала на распространение в СМИ комментариев по поводу антирекорда голкипера, который пропускает подряд в 43 матчах Лиги чемпионов. В последней встрече с "Тоттенхэмом" (1:3) на счету Акинфеева оказался автогол.
– Автогол рулит, любим вас, – подписала фото с мужем в Instagram Екатерина Акинфеева, снабдив его хэштегами "рекордсмен", "автогол", "рекорд", "антирекорд" и "журналистыроссиилучшие".
Berkut-7
Я не понял жена Акинфеева , тоже решила постебаться над мужем что ли в соц сетях ?)))) Она бы лучше в церковь сходила , да помолилась бы о муже , вдруг поможет )) Вообще после мамаевской истории, жены бы лучше не лезли бы в эти истории ,а то им достанется больше, чем мужьям
00:26
spetrov
Игорь, болеем за вас. Спасибо за вашу игру.
00:26
Don
Kadym, хэштег#15-4 ЛЧ и 6 побед-0 поражений рулит)))
00:16
CanagliaVova
Спартак рекордов пуще своей тени боится, поэтому сливается еще летом :-D
00:14
Slim Taller
Акинфееву,если ещё доведётся сыграть в Лиге Чемпионов.нужно схитрить.В начале матча.пока не забили.стукнуться об штангу.что-бы заменили.И всё.рекордная серия прервётся.
00:08
pravda1979
У Филимонова свои были ляпы, как впрочем и у каждого вратаря. ))
00:04
П_о_в_а_р
РыбаТвоейМечты pravda1979, Филимонов ))) -------------------------------- ))))) Блина, чуть не помер под столом со смеху.))))))))))))
00:03
РыбаТвоейМечты
pravda1979, Филимонов )))
23:55 8 декабря
Блудный Свин
БОМБИТ !!!
23:47 8 декабря
Kadym
хэштег#1-18 ЛЧ рулит
23:46 8 декабря
pravda1979
Все эти антирекорды у Игоря не потому что он плох, а лишь потому, что армейцы регулярно играют в сильнейшей Лиге мира. Какой из наших голкиперов еще способен похвастать десятью и более матчей в Лиге Чемпионов?
23:44 8 декабря
Скотти Пиппен
Вот ещё один момент наплевательского отношения к собственным болельщикам. Плевать, что вы переживаете, волнуетесь, теряете здоровье при просмотре наших матчей. Проиграли, забил сам себе гол и буй с ним. Отпуск же, уря!!! А люди переживают. Слуцкий утратил свою врождённую интеллигенцию и вообще чуть не подрался. Так то.
23:39 8 декабря
shu111
бабло рулит, руки вверх
23:30 8 декабря
П_о_в_а_р
Пригорело, зачица.)
23:27 8 декабря
ПАВ___таганрог
что еще должен сделать акинфеев, чтоб его убрали! косяк за косяком
23:26 8 декабря
Alex.S
Два. Два автогола рулят.
23:25 8 декабря
shpasic
молодец, Гарик, не посрамил честь страны, не то, что Зенит сегодня!
23:25 8 декабря
Slim Taller
Это абсолютный рекорд среди всех вратарей! Ещё никто в Лиге Чемпионов не забивал себе два гола.Так что у Игоря уже два рекорда.Верим,что это не предел.
23:24 8 декабря
Очень плохой мальчик
Ай, молодцы,ждем еще больше антирекордов и автоголов!
23:22 8 декабря
Mark Krass
Если бы не Конифей, то было бы раза в два больше в авоське.)) Нормально Кэп, помним твои матчи на Кубок в финале с Анжи , пенальти отбитый в допвремя с Кубанью и игру против Рубика в Казани))Злопыхатели пусть поскулят, а мы берем трофеи и ставим рекорды и антирекорды на все времена))
23:22 8 декабря
Тополь-М
Реалист, ты написал, что мог?
23:22 8 декабря
Геркулес Овсянкин
Надеюсь у Гончаренко не будет священных коров и он сможет вымести метлой и близняшек и щеню и создать нормальную линию обороны
23:22 8 декабря
Реалист!
Гарик-рекордсмен рулит! В тупик!
23:19 8 декабря