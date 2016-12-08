Жена Акинфеева: "Автогол рулит, мы любим вас"

Екатерина Акинфеева, жена вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, иронично отреагировала на распространение в СМИ комментариев по поводу антирекорда голкипера, который пропускает подряд в 43 матчах Лиги чемпионов. В последней встрече с "Тоттенхэмом" (1:3) на счету Акинфеева оказался автогол.

– Автогол рулит, любим вас, – подписала фото с мужем в Instagram Екатерина Акинфеева, снабдив его хэштегами "рекордсмен", "автогол", "рекорд", "антирекорд" и "журналистыроссиилучшие".