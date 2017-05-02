Жемерсон: "Завтра "Монако" должен попытаться забить много голов"

Защитник "Монако" Жемерсон накануне матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" отметил, что его команде стоит думать в первую очередь о себе. Также он рассчитывает на большое количество забитых голов в завтрашней игре.

- Мы должны думать о себе, - цитирует пресс-служба УЕФА Жемерсона. - С самого начала Лги чемпионов мы забиваем много голов и завтра должны попытаться сделать то же самое.

Первый полуфинальный матч "Монако" - "Ювентус" состоится завтра, 3 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.