Жан-Мишель Олас: "Удача отвернулась от "Лиона" в матче с "Ювентусом"

Владелец "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил мнение, что его команда показал хорошую игру в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:1). По его словам, в этой встрече удача отвернулась от французского клуба.

- "Лион" продемонстрировал качественную игру, но этого оказалась недостаточно, чтобы добиться положительного результата, - приводит Football Italia слова Оласа. - В этот раз удача отвернулась от нас. В этой встрече Буффон действовал грандиозно. Не стоит забывать, что мы играли с одной из лучших команд Европы.