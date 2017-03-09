08:57 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Жан-Мишель Ларке: "ПСЖ" показал пародию на футбол"

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Экс-игрок "Пари Сен-Жермен" Жан-Мишель Ларке после поражения его бывшей команды от "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6) раскритиковал главного тренера Унаи Эмери. По мнению 69-летнего француза, который ныне является экспертом на телевидении, замены, сделанные тренером парижан, были ошибочны.

- Это невероятно. Ведь за 10 минут до конца встречи счет был лишь 3:1, - цитирует BFMTV Ларкина. - Эмери справедливо выиграл первый матч, но почему во втором он меняет Дракслера, который был хорош, на защитника Орье? Это очень плохой знак. Такого не должно быть.

С точки зрения поведения игроков, "ПСЖ" сделал все, чтобы попасть в беду. Например, в первом голе Трапп забыл, что нужно играть на выходах. "ПСЖ" показал пародию на футбол. Замены, какие сделал Эмери, повторюсь, просто не имели права быть.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kuzdima92

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