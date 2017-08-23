Жан-Микаэль Сери: "Наполи" входит в пятерку лучших команд Европы"

Полузащитник "Ниццы" Жан-Микаэль Сери отметил, что его команда уступила в 4-ом отборочном раунде Лиги чемпионов одной из лучших в Европе - "Наполи" (0:2). Несмотря на слухи о переходе в "Барселону", ивуарийский футболист считает, что он еще сыграет за французский клуб.

- "Наполи" - отличная команда, играющая в подвижный футбол, - приводит Football Italia слова Сери. - На мой взгляд, они входят в пятерку лучших в Европе. Мы разочарованы, ведь атмосфера на трибунах была невероятной.

"Барселона"? Посмотрим, что произойдет дальше, но не думаю, что это была моя последняя игра за "Ниццу". Перееду в Испанию - хорошо, нет - я буду счастлив остаться во Франции.