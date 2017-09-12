Жамалетдинов вывел ЦСКА вперед в игре с "Бенфикой"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов отметился голом в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Бенфикой". На 71-й минуте Виктор Васин после заброса с левого фланга принял мяч на грудь в центре штрафной португальцев и пробил с разворота. Бруну Варела отразил снаряд перед собой, и подоспевший форвард армейцев в падении переправил мяч в сетку.

Отметим, что для Жамалетдинова этот гол стал первым в Лиге чемпионов и вторым в карьере за ЦСКА вообще. Причем дебютный мяч он забил "Амкару" в минувшую пятницу. Чтобы отличиться в игре с "Бенфикой" 20-летнему футболисту потребовалось четыре минуты после выхода на замену.

Счет после его гола стал 2:1 в пользу ЦСКА.

Трансляция матча "Бенфика" - ЦСКА