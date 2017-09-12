Жамалетдинов вывел ЦСКА вперед в игре с "Бенфикой"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов отметился голом в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Бенфикой". На 71-й минуте Виктор Васин после заброса с левого фланга принял мяч на грудь в центре штрафной португальцев и пробил с разворота. Бруну Варела отразил снаряд перед собой, и подоспевший форвард армейцев в падении переправил мяч в сетку.
Отметим, что для Жамалетдинова этот гол стал первым в Лиге чемпионов и вторым в карьере за ЦСКА вообще. Причем дебютный мяч он забил "Амкару" в минувшую пятницу. Чтобы отличиться в игре с "Бенфикой" 20-летнему футболисту потребовалось четыре минуты после выхода на замену.
Счет после его гола стал 2:1 в пользу ЦСКА.
Трансляция матча "Бенфика" - ЦСКА
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#UCL #ЛигаЧемпионов. 1-й тур. #БенфикаЦСКА #SLBCSKA 1:2 71' Тимур Жамалетдинов pic.twitter.com/sZ2kWoFD45– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 сентября 2017 г.
safari1985
а чего НЕуважаемые конеболелы молчат? ещё недавно про Попова тысячу постов...и вдруг тишина!
23:32
coxo
хорошо судью цска простимулировали думаю, он больше лигу судить не будет никогда
23:22
safari1985
вот теперь 1:1
23:18