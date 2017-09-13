Жамалетдинов – третий игрок ЦСКА, забивший в дебютном матче ЛЧ

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов на 67-й минуте матча с "Бенфикой" заменил Аарона Оланаре, а спустя четыре минуты забил свой первый гол в Лиге чемпионов. 20-летний форвард стал третьим армейцем, отличившимся в дебютной игре самого престижного клубного европейского турнира.

Однако он затратил гол значительно меньше времени, чем предшественники. Алан Дзагоев в сентябре 2009 года огорчил "Вольфсбург" на 76-й минуте пребывания на поле, а Понтус Вернблум в феврале 2012-го спас ЦСКА от поражения во встрече с "Реалом" после истечения 90 минут основного времени. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Бенфика" – ЦСКА