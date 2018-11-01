"Зенит": "Стадион в Санкт-Петербурге готов с блеском провести финал Лиги чемпионов"

"Зенит" на своем официальном сайте заявил, что стадион Санкт-Петербург готов с блеском приянть финал Лиги чемпионов 2021 года.

Сегодня стало известно, что Российский футбольный союз выразил желание выдвинуть кандидатуру Санкт-Петербурга и его одноименного стадиона на проведение финала турнира. Также на проведение финала претендует Мюнхен ("Альянц-Арена").

"Прошедший летом в России чемпионат мира дал серьезный импульс развитию футбола в стране и оставил нам богатое наследие прежде все в виде великолепных стадионов, - отмечается в сообщении. - Летом 2018-го на арене "Санкт-Петербург" состоялись семь матчей чемпионата мира, а в сезоне-2018/19 "Зенит" вошел в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов на планете.



Уникальный всепогодный стадион, претендующий на звание лучшего стадиона Европы и находящийся в центре красивейшего города в мире готов с блеском провести финал самого статусного клубного футбольного турнира УЕФА".