Зе Луиш забил "Севилье"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш отметился голом в матче группового турнира Лиги чемпионов. На 78-й минуте Денис Глушаков после заброса из глубины выскочил один на один с вратарем, Серхио Рико парировал его удар, но первым на добивании был форвард из Кабо-Верде. Счет стал 2:1 в пользу испанского клуба.

Для Зе Луиша этот гол стал лишь вторым в текущем сезоне и первым с 9 августа. При этом нападающий из-за травмы не выходил на поле с 12 августа.

Трансляция матча "Севилья" – "Спартак"