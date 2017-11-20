Зе Луиш, Луиз Адриану и Глушаков тренировались индивидуально

"Спартак" в преддверии матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Марибора" тренировался без Зе Луиша, Луиза Адриану, Дениса Глушакова, Лоренсо Мельгарехо и Андрея Ещенко. Все отсутствующие по решению тренерского штаба занимались отдельно по индивидуальной программе.(Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, матч "Спартак" – "Марибор" состоится завтра, 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Зобнин готов сыграть с "Марибором" с первых минут // "Спартак" – "Марибор". День перед матчем. LIVE!