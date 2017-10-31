10:34 | Футбол — Лига чемпионов

Зе Луиш и Ещенко восстановились от травм


"Спартак" в эти минуты проводит последнюю перед вылетом в Севилью тренировку, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. В занятии, которое проходит под холодным проливным дождем, принимают участие восстановившиеся от травм защитник Андрей Ещенко и нападающий Зе Луиш. Также работает с мячом полузащитник Роман Зобнин, но он в Испанию не полетит. Перед началом тренировки состоялось теоретическое занятие. Вскоре команда отправится в аэропорт.

Напомним, матч группового турнира "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Тренировка "Спартака" перед "Севильей"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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