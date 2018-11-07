Заза Джанашия: "В игре с "Порту" полыхал пожар. "Локомотив" не готов к этой Лиге чемпионов"

Экс-нападающий "Локомотива" Заза Джанашия прокомментировал "СЭ" выступление железнодорожников в Лиге чемпионов-2018/19. Вчера железнодорожники уступили в гостях "Порту" (1:4), проиграв четвертый матч из четырех в групповом турнире.

- Нужно чемпионом в России стать, и все будет нормально, - сказал Джанашия. – Ну не заладилась игра в Лиге чемпионов… "Локомотив" не был готов к выступлению там. К этому турниру нужно по-другому подходить – с другим подбором футболистов, другой аурой. Юрий Палыч (главный тренер москвичей Семин - Прим. "СЭ") все это знает, он умеет подводить команду к важным встречам, но не знаю, что случилось в этот раз. Палыч так не ошибся бы. Смотрел с друзьями матч с "Порту", болели все, но игра не понравилась. Какой-то пожар полыхал. Гильерме пропустил два мяча между ногами – вратарь не должен так действовать. Честно говоря, очень обидно за "Локо". Такой команде уступить с таким счетом… Разницы между 1:2 и 1:4 нет, но все равно неприятно так проигрывать. (Игорь Новиков)

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