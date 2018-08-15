Заслуживал ли Луиз Адриану удаления в матче с ПАОК? Мнение Глушакова

Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков после невыхода команды в 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов отметил, что во второй игре ПАОК (0:0, первая встреча – 2:3) действовал более организованно в обороне. Также хавбек поделился мнением об удалении Луиза Адриану на 33-й минуте ответного матча.

– Не показалось, что в Москве ПАОК выглядел сильнее, чем в Салониках?

– Я бы сказал организованнее. Особенно в обороне. И все равно нам удавались и хорошие атаки, и неплохие подходы.

– Наверное, самый обидный из нереализованных моментов был во втором тайме у Зобнина, когда он не сумел правильно распорядиться мячом в штрафной Пасхалакиса.

– Пожалуй. Я увидел, что Рома сделал рывок в свободную зону, и дал ему пас на ход между Креспо и Варелой. Но он чуть отпустил мяч, к которому в итоге успел вратарь. Еще Роман мог отличиться со стандарта.

– Как и Зе Луиш, которому Самедов справа выложил мяч на линию штрафной.

– Тут Зе явно поторопился. Сыграй он чуть порасчетливее, и задача была бы решена.

– Виной тому, что ее не удалось выполнить, стало удаление Луиза Адриану?

– Я бы не стал так говорить. Но то, что это сыграло большую роль, отрицать бессмысленно. Пришлось тактически перестраиваться, прибавлять в движении, больше уделять внимания обороне, где могли появиться свободные зоны. Обо всем этом Каррера и сказал нам в перерыве, акцентировав внимание на возможных контратаках ПАОК.

– А за счет чего команда, оказавшаяся в меньшинстве, может обыграть соперника с полным боекомплектом игроков?

– За счет четкой игровой организации и реализации голевых моментов. Ну, и еще чуточки везения.

– Луиз Адриану заслужил удаление?

– Какое-то касание Креспо нашим форвардом возможно и было. Хотя даже несколько повторов не заставят никого убедиться, что это был удар соперника, за которым должно последовать удаление.

– Что же тогда Луиз Адриану извинился перед болельщиками?

– Это не было признанием того, что он действительно заслужил такое суровое наказание. Просто этим парень хотел подчеркнуть, что искренне сожалеет о случившемся. (Александр ЛЬВОВ)

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