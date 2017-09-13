Защитник "Селтика": "Не буду сильно переживать из-за того, что Неймар не пожал мне руку"

Защитник "Селтика" Энтони Ралстон отметил, что не переживает из-за того, что нападающий "ПСЖ" Неймар не пожал ему руку. После финального свистка игрок шотландского клуба подошел к бразильцу, однако форвард отказался делать это и что-то сказал шотландцу.

- Ничего особенного, - цитирует Mirror Ралстона. - Я не буду сильно переживать из-за этого. Если он хотел так поступить, то ладно. Меня это не волнует. Все люди разные, поэтому не спать по ночам из-за этого я точно не буду.

Напомним, встреча между "Селтиком" и "ПСЖ" завершилась победой парижан со счетом 5:0.

Неймар не стал жать руку игроку "Селтика" после матча