Защитник "Олимпиакоса" - о матче с "Барселоной": "Это была очень тяжелая игра с лучшей командой мира"

Защитник "Олимпиакоса" Леонардо Кутрис отметил, что матч группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:0) получился очень тяжелым. Он также добавил, что болельщики дали команде необходимый импульс.

– Это был по определению очень тяжелый матч с лучшей командой мира, - приводит официальный сайт УЕФА слова Кутриса. - Несмотря на то, что мы недавно уступили "Панатинаикосу" в чемпионате, наши болельщики пришли и дали нам столь необходимый импульс, и мы почувствовали себя более сильными на своем поле.

После четырех туров "Барса" лидирует в турнирной таблице группы D, набрав 10 очков. "Олимпиакос" с одним баллом располагается на последней строчке.