Защитник "молодежки" ЦСКА: "Потеря концентрации привела к поражению армейцев от "Манчестер Юнайтед" в Юношеской лиге УЕФА"

Защитник молодежной команды ЦСКА Александр Волков после матча 2-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА против "Манчестер Юнайтед" (1:2) отметил, что армейцы ни в чем не уступали своему сопернику. Футболист также добавил, что его команда не испытывала мандража перед встречей.

– Игра была равной, не могу сказать, что у них было большое преимущество и они как-то нас перебегали или переиграли, – цитирует "Р-Спорт" Волкова. – Пропустили два гола из-за своих ошибок, сначала упустили игрока, а затем штрафной нелепый заработали. Наверное, нехватка концентрации сказалась или что-то в этом роде, просто прозевали.

Настраиваться на такого соперника не приходится, это "Манчестер Юнайтед", это большая команда, и дополнительной мотивации здесь не надо искать. Тем более это Лига чемпионов, многие ребята пришли из школы, и им, и нам надо было доказывать болельщикам и тренерам, что мы достойны защищать цвета клуба. Мандража не было. Понятно, что перед каждой игрой есть волнение, но мы старались с первых минут это убрать.

Матч основных составов ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.