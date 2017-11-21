Защитник "Марибора" удивился, что у его команды еще есть шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Защитник "Марибора" Митя Вилер в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" отметил, что не знал, что у его команды еще есть шансы выйти в плей-офф. Он добавил, что "Марибору" нужно использовать каждую минуту на турнире.

– У нас еще есть шансы на выход в плей-офф? О, я даже не знал, – приводит Vecer слова Вилера. – Я думал только о третьем месте. Если это так, тогда мы должны хорошо показать себя. Мы не знаем, когда у нас еще будет возможность сыграть в Лиге чемпионов. Нужно использовать каждую минуту.

Отметим, "Марибору" для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно обыграть "Спартак" в гостях и "Севилью" дома со счетом 4:0.

Матч "Спартак" – "Севилья" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.