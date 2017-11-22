Защитник "Марибора": "У "Спартака" восхитительная группа атаки"

Защитник "Марибора" Жан-Клод Биллонг после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1) отметил, что его команда добыла хороший результат. По его словам, он расстроен из-за того, что словенцы вылетели из еврокубков.

- Мы взяли одно очко, ничья, - начал Биллонг. - Больше добавить нечего. Для нас это очень хороший результат. Доволен ли я сейчас? Отчасти. Это же мой первый турнир на таком уровне. Хотя, конечно, все расстроены, что продолжить игру в еврокубках не получится.

- Что главный тренер сказал в раздевалке? На пресс-конференции показалось, что ничья со "Спартаком" для него - победа всей жизни.

- Он просто светился от счастья. Всех поздравил с успешным результатом. После матча мы праздновали. Мы счастливы, что боролись до конца, смогли сравнять счет в матче с таким соперником, как "Спартак".

- Танцы, песни были?

- Не-ет! Мы же не выиграли. (смеется)

- "Спартак" хуже "Севильи" и "Ливерпуля"?

- Все разные. На самом деле, в Москве нам было невероятно тяжело. "Спартак" имел больше шансов и заслуживал победу.

- В каком компоненте "Спартак" - лучшая команда группы в Лиге чемпионов?

- У него восхитительная группа атаки. Промес, Луиз Адриану... Они очень быстрые и это помогла им великолепно создавать моменты. (Ярослав СУСОВ)