Защитник "Ливерпуля": "Убил бы Роналду!"

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено заявил, что убил бы нападающего "Реала" Криштиану Роналду в преддверии финала Лиги чемпионов. Накануне английская команда в полуфинале прошла "Рому" (5:2 - дома и 2:4 - в гостях).

- Если бы у меня была возможность, я бы убил Криштиану в преддверии финала Лиги чемпионов, - приводит Football Espana слова Морено. - У меня нет слов, чтобы описать выход в финал. Это невероятное достижение для нас, и теперь трофей на расстоянии вытянутой руки.



Финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" пройдет на "Олимпийском" стадионе в Киеве 26 мая.

Испания - Англия в финала ЛЧ: "Ливерпуль" уже обыгрывал "Реал"!