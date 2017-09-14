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14:12 | Футбол — Лига чемпионов

Защитник АПОЭЛ: "Криштиану Роналду честно сказал мне, что пенальти не было"


 
Вчера. Мадрид. "Реал" - АПОЭЛ - 3:0. 61-я минута. Гол СЕРХИО РАМОСА.Рамос забивает через себя. Это надо видеть

Защитник АПОЭЛ Роберто Лаго после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" (0:3) отметил, что пенальти в ворота кипрской команды не должен был назначаться. По его словам, об этом ему сообщил сам исполнитель 11-метрового Криштиану Роналду.

Португалец оформил дубль. Один гол он забил с пенальти. В другом эпизоде после его удара в перекладину мяч опустился на линию ворот. Криштиану Роналду убеждал арбитра, что гол должен быть засчитан.

– Криштиану честно сказал мне, что пенальти не было, и что после его удара в перекладину мяч не пересек линию, – цитирует Лаго elbernabeu.com. – Конечнл, мы знали, что Роналду постарается забить, что у него будут моменты. Однако мы боролись изо всех сил.

 

 

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