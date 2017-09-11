Защитник "Ахмата" советует "Бенфике" опасаться Витинью

Защитник "Ахмата" Филипе Сампайю, ранее выступавший в составе "Боавишты", считает, что матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКА будет равным. По мнению бразильского игрока грозненцев, российская команда сделает ставку на контратаки.

- ЦСКА играет в три защитника, два флаговых игрока, три атакующих футболиста. Это очень агрессивная схема, - цитирует SAPO Сампайю. - Нам стоит ждать равной и напряженной игры. ЦСКА будет больше играть в обороне, убегать в быстрые контратаки. Они здорово переходят из защиты в нападение.

В составе ЦСКА я бы выделил Витинью. Это очень быстрый игрок. Он в любой момент может обострить ситуацию.

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.