"Зальцбург" выиграл Юношескую лигу УЕФА

"Зальцбург" впервые в своей истории стал победителем Юношеской лиги УЕФА. В финале австрийская команда одолела "Бенфику" – 2:1. При этом "быки" уступали по ходу встречи, а уже в дополнительное время остались в меньшинстве.
Напомним, что "Бенфика" на стадии четвертьфинала обыграла сверстников из ЦСКА.
Юношеская лига УЕФА
Финал
"Бенфика" (Португалия) – "Зальцбург" (Австрия) – 1:2 (1:0)
Голы: Гомеш, 29 (1:0). Дакка, 72 (1:1). Шмидт, 76 (1:2).
Удаление: Инголитш (З), 90+4.
Армеец-1
Красавцы австрийцы! Респект!
20:27