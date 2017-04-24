"Зальцбург" выиграл Юношескую лигу УЕФА

"Зальцбург" впервые в своей истории стал победителем Юношеской лиги УЕФА. В финале австрийская команда одолела "Бенфику" – 2:1. При этом "быки" уступали по ходу встречи, а уже в дополнительное время остались в меньшинстве.

Напомним, что "Бенфика" на стадии четвертьфинала обыграла сверстников из ЦСКА.

Юношеская лига УЕФА

Финал

"Бенфика" (Португалия) – "Зальцбург" (Австрия) – 1:2 (1:0)

Голы: Гомеш, 29 (1:0). Дакка, 72 (1:1). Шмидт, 76 (1:2).

Удаление: Инголитш (З), 90+4.