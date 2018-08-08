"Зальцбург" одержал крупную победу над "Шкендией" в квалификации Лиги чемпионов

"Зальцбург" дома обыграл "Шкендию" (3:0) в матче третьего отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов. В составе победителей дубль сделал Мунас Даббур.
Еще один мяч забил Диади Самассеку. В концовке матча у хозяев был удален Златко Юнузович.
Ответная игра пройдет в Македонии 14 августа.
Лига чемпионов
Третий отборочный раунд
Первый матч
"Зальцбург" (Австрия) – "Шкендия" (Македония) – 3:0 (2:0)
Голы: Даббур, 16 - с пенальти (1:0). Даббур, 45+3 (2:0). Самассеку, 81 - с пенальти (3:0).
Удаление: Юнузович (Зальцбург), 83.
Судья: Агаев (Азербайджан).
8 августа. Зальцбург. Стадион "Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/calendar/tours/