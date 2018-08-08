"Зальцбург" одержал крупную победу над "Шкендией" в квалификации Лиги чемпионов

"Зальцбург" дома обыграл "Шкендию" (3:0) в матче третьего отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов. В составе победителей дубль сделал Мунас Даббур.

Еще один мяч забил Диади Самассеку. В концовке матча у хозяев был удален Златко Юнузович.

Ответная игра пройдет в Македонии 14 августа.

Лига чемпионов

Третий отборочный раунд

Первый матч

"Зальцбург" (Австрия) – "Шкендия" (Македония) – 3:0 (2:0)

Голы: Даббур, 16 - с пенальти (1:0). Даббур, 45+3 (2:0). Самассеку, 81 - с пенальти (3:0).

Удаление: Юнузович (Зальцбург), 83.

Судья: Агаев (Азербайджан).

8 августа. Зальцбург. Стадион "Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)".