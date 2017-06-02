Закрытая крыша стадиона не помешает шоу перед финалом Лиги чемпионов

Решение УЕФА закрыть крышу стадиона "Миллениум" в Кардиффе на финал Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" не должно повлиять на проведение шоу перед началом игры. УЕФА принял решение закрыть крышу по причинам безопасности - в организции опасаются оснащенных взрывчаткой дронов, которые могут быть использованы террористами.

- Крыша будет закрыта, причем не только на время церемонии, но и на время всего матча. Это сделано в целях безопасности. Но на церемонии это никак не скажется, в связи с закрытием крыши у нас не произошло никаких изменений, - цитирует ТАСС генерального менеджера компании Filmmaster Events Андреа Франчизи.

Финал "Ювентус" - "Реал" состоится 3 июня, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.