Загребское "Динамо" - в групповом этапе Лиги чемпионов

Загребское "Динамо" в дополнительное время сумело сломить сопротивление "Зальцбурга" в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов и пробиться в групповой этап турнира. Победный мяч на 95-й минуте забил нападающий хорватского клуба Эль-Араби Хиляль Судани.

Лига чемпионов- 2016/17

4-й отборочный раунд

"Зальцбург" (Австрия) - "Динамо З" (Хорватия) - 1:2 (1:0)

Голы: Ладзаро, 22 (1:0). Фернандес, 87 (1:1). Судани, 95 (1:2).

Судья: Томсон (Шотландия).

24 августа. Зальцбург. Стадион "Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)".