Загребское "Динамо" и "Шкендия" вышли в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

"Хапоэль" Беэр-Шева сыграл вничью с загребским "Динамо" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 2:2. Этого не хватило израильтянам для выхода в следующий раунд - первый матч завершился победой хорватов 5:0.
"Шериф" и "Шкендия" также сыграли вничью - 0:0. Дальше прошла македонская команда, в первой игре она победила со счетом 1:0.
"Шкендия" в 3-м раунде отбора сыграет с "Зальцбургом", "Динамо" ждет победителя пары "Астана" - "Мидтьюллан". "Хапоэль" и "Шериф" продолжат выступления в отборочном турнире Лиги Европы.
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд
"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - "Динамо Загреб" (Хорватия) - 2:2 (2:0)
Голы: Огу, 14 (1:0). Стоянович, 34 - в свои ворота (2:0). Будимир, 49 (2:1). Хайрович, 54 (2:2).
Судья: Летексье (Франция).
31 июля. Беэр-Шева. Стадион "Yaakov Turner Toto Stadium".
Первый матч - 0:5.
"Шериф" (Молдавия) - "Шкендия" (Македония) - 0:0
Судья: Невалайнен (Финляндия).
31 июля. Тирасполь. Стадион Sheriff.
Первый матч - 0:1
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-3/