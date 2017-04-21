Задержан россиянин, подозреваемый в атаке на автобус "Боруссии"

Суд вынес решение об аресте Сергея В., подозреваемого в атаке на автобус дортмундской "Боруссии", сообщает официальный сайт Федеральной прокуратуры Германии. 28-летний мужчина, имеющий гражданство России и Германии, был сегодня задержан. 11 апреля возле автобуса дортмундцев, направлявшегося на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако", сработало три взрывных устройства. Защитник Марк Бартра был доставлен в больницу с переломом и инородным телом в запястье. Игра была перенесена на следующий день.

По информации следствия, подозреваемый приобрел 15 тысяч акций "Боруссии" и заработал бы на них крупную сумму в случае колебания курса из-за увечий или смерти игроков.

Сергею В. вменяют 20 покушений на убийство, нанесение телесных повреждений и приведение взрывного устройства в действие.