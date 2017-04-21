Задержан россиянин, подозреваемый в атаке на автобус "Боруссии"

Суд вынес решение об аресте Сергея В., подозреваемого в атаке на автобус дортмундской "Боруссии", сообщает официальный сайт Федеральной прокуратуры Германии. 28-летний мужчина, имеющий гражданство России и Германии, был сегодня задержан. 11 апреля возле автобуса дортмундцев, направлявшегося на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако", сработало три взрывных устройства. Защитник Марк Бартра был доставлен в больницу с переломом и инородным телом в запястье. Игра была перенесена на следующий день.
По информации следствия, подозреваемый приобрел 15 тысяч акций "Боруссии" и заработал бы на них крупную сумму в случае колебания курса из-за увечий или смерти игроков.
Сергею В. вменяют 20 покушений на убийство, нанесение телесных повреждений и приведение взрывного устройства в действие.
баламошка
1 вот идиот всего, а сколько бед может принести другим людям. Итак время пиндосных санкций, а тут ещё такие ура-соотечественники уродство своё миру являют. Во вони-то будет на поганой бе-бе-си)
20:57
баламошка
"По информации следствия, подозреваемый приобрел 15 тысяч акций "Боруссии" и заработал бы на них крупную сумму в случае колебания курса из-за увечий или смерти игроков".//////////////////////Жесть. Вот как супер-пупер ублюдки бабло срубают, оказывается. Великий комбинатор, ёма-ё.
20:12
igorvasilevich
в реале кровавая гбня.
20:07
marksan
Русские не служат в бундесвере! Хорош СЭ писать глупость!
20:04