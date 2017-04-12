15:56 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Задержан подозреваемый по делу о взрыве в Дортмунде

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Полиция временно задержала человека, который, возможно, причастен к делу о взрыве автобуса, на котором "Боруссия" отправлялась на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Монако" в Дортмунде, информирует Bild.

 
Стали известны новые подробности вчерашних событий в Дортмунде.СМИ: взрыв в Дортмунде мог устроить исламский террорист

Как сообщила спикер федеральной прокуратуры, полиция определила двух подозреваемых, в их квартирах проведен обыск. В деле прослеживается исламский след. Спикер заявила, что версия о леворадикальных мотивах на данный момент выглядят неправдоподобно.

Кроме того, отмечается, что на месте преступления найдена не одна, а сразу три записки, все со схожим исламистским содержанием.

Напомним, что вчера перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако", который должен был пройти в Дортмунде, произошел взрыв возле автобуса "шмелей". Вследствие этого встреча была перенесена на среду.

Из-за взрыва пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра. Футболист получил перелом лучевой кости, также в его руке обнаружилось инородное тело.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Шведы или итальянцы, наверное.

16:34

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