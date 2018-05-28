За призыв наказать Серхио Рамоса, травмировавшего Салаха, проголосовали 300 тысяч человек

Петиция с призывом наказать капитана "Реала" Серхио Рамоса, который в единоборстве с нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом в финале Лиги чемпионов нанес травму сопернику, появилась в Интернете 27 мая. Менее чем за сутки ее подписали более 300 тысяч человек.

Салах из-за полученного повреждения может пропустить чемпионат мира-2018, на котором его сборная Египта 19 июня сыграет с Россией. Форвард "фараонов" накануне выразил уверенность в том, что отправится на мировое первенство.

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