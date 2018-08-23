"Ювентус" заработает как минимум 58,4 миллиона евро в Лиге чемпионов

В Италии подсчитали, сколько заработают "Ювентус", "Наполи", "Рома" и "Интер" в Лиге чемпионов. В самом худшем случае туринцы получат 58,4 миллиона евро. Минимальный доход наполи составит 39,5 миллиона, "Интера" и "Ромы" - по 38,9 миллиона, сообщает Football Italia.

Общая капитализация турнира составит 1,95 миллиарда евро. Команды получат 25 процентов за участие в групповом турнире, 30 процентова - за результаты, 30 процентов - по рейтингу за последние 10 лет, еще 15 процентов - от реализации маркетинговых прав.