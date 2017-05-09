"Ювентус" вышел в финал Лиги чемпионов

"Ювентус" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов победил "Монако" (2:1) и вышел в финал турнира, который пройдет 3 июня в Кардиффе. В первой встрече туринцы выиграли со счетом 2:0. Для "Старой синьоры" это второй финал Лиги чемпионов за три года.
В составе хозяев отличились Марио Манджукич и Дани Алвес, который также отдал голевую передачу хорватскому нападающему. У монегасков мяч забил Кильян Мбаппе, который прервал сухую серию "Ювентуса" и Джанлуиджи Буффона и стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов.
В другом полуфинале встречаются "Реал" и "Атлетико". В первой встрече "Королевский клуб" выиграл со счетом 3:0. Ответный матч пройдет в среду, 10 мая. "СЭ" проведет трансляцию игры "Атлетико" – "Реал".
Лига чемпионов
1/2 финала
Ответный матч
"Ювентус" (Италия) – "Монако" (Франция) – 2:1 (2:0)
Голы: Манджукич, 33 (1:0). Дани Алвес, 44 (2:0). Мбаппе, 69 (2:1).
"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Барцальи (Бенатиа, 85), Бонуччи, Дани Алвес, Пьянич, Хедира (Маркизио, 10), Манджукич, Дибала (Куадрадо, 54), Сандру, Игуаин.
"Монако": Субашич, Раджи, Жемерсон, Глик, Сидибе, Менди (Фабинью, 54), Жоау Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Бернарду Силва (Лемар, 69), Фалькао, Мбаппе.
Предупреждения: Фалькао, 40. Менди, 51. Бонуччи, 73. Манджукич, 90+1.
Судья: Кайперс (Голландия).
9 мая. Турин. "Ювентус Стэдиум".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
shpasic
прогноз Слуцкого: Буффон не пропустит, тотал меньше, забьёт Игуаин.
23:49 9 мая
вояка
Красиво играли ... и те и другие .... жаль что в концовке французы стали откровенно грубить ... судья вполне мог и красные пару раз показать. И непонятно зачем начали грубить - проигрывали слишком явно ..... ладно бы исход раунда качался на качелях, а тут..... пожелаем итальянцам удачи .... особенно буффону ..... а а то всё испанцы в последние годы.
23:48 9 мая
RusSuck
Реал должен выигрывать очередную, 12-ю Лигу (КЧ).
23:44 9 мая
RusSuck
Юве хорош!)) Но Реалу не конкурент, при лучшей игре мадридцев.)
23:43 9 мая
NF
"Ювентус", кажись, больше опасался не пропущенных мячей, а окончания серии Буффона. Ну, в итоге, Мбаппе все-таки вратаря распечатал. Впрочем, СЭ рано начал там искать какие-то сравнения с Месси, насчет него ничего еще неясно, хотя и был футболист самым активным у "Монако". Плюс арбитр в конце матча поплыл, глик на красную, в принципе, наработал, вполне все могло дракой закончиться и ненужными для туринцев удалениями. Если бы речь, конечно, не шла о Лиге Чемпионов и полуфинале турнира, после первого тайма команды смело могли расходиться по домам. На фоне подобных матчей о перспективах того же "Спартака" в Лиге Чемпионов даже как-то и думать неудобно. Вообще говоря, шансы "Реала" на очередной успех не так уж и безоблачны, если, конечно, "Ювентус" не будет давать поводов для расслабона. Но не должны. Ждем финала...
23:43 9 мая
sars882
Форза Юве! верю в победу!
23:37 9 мая