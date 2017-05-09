"Ювентус" вышел в финал Лиги чемпионов

Сегодня. Турин. "Ювентус" – "Монако" – 2:1. ДАНИ АЛВЕС (в центре) принимает поздравления от Джанлуиджи БУФФОНА (слева) и Клаудио МАРКИЗИО (справа). Фото REUTERS

"Ювентус" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов победил "Монако" (2:1) и вышел в финал турнира, который пройдет 3 июня в Кардиффе. В первой встрече туринцы выиграли со счетом 2:0. Для "Старой синьоры" это второй финал Лиги чемпионов за три года.

В составе хозяев отличились Марио Манджукич и Дани Алвес, который также отдал голевую передачу хорватскому нападающему. У монегасков мяч забил Кильян Мбаппе, который прервал сухую серию "Ювентуса" и Джанлуиджи Буффона и стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов.

В другом полуфинале встречаются "Реал" и "Атлетико". В первой встрече "Королевский клуб" выиграл со счетом 3:0. Ответный матч пройдет в среду, 10 мая. "СЭ" проведет трансляцию игры "Атлетико" – "Реал".

Лига чемпионов

1/2 финала

Ответный матч

"Ювентус" (Италия) – "Монако" (Франция) – 2:1 (2:0)

Голы: Манджукич, 33 (1:0). Дани Алвес, 44 (2:0). Мбаппе, 69 (2:1).

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Барцальи (Бенатиа, 85), Бонуччи, Дани Алвес, Пьянич, Хедира (Маркизио, 10), Манджукич, Дибала (Куадрадо, 54), Сандру, Игуаин.

"Монако": Субашич, Раджи, Жемерсон, Глик, Сидибе, Менди (Фабинью, 54), Жоау Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Бернарду Силва (Лемар, 69), Фалькао, Мбаппе.

Предупреждения: Фалькао, 40. Менди, 51. Бонуччи, 73. Манджукич, 90+1.

Судья: Кайперс (Голландия).

9 мая. Турин. "Ювентус Стэдиум".

Первый матч – 2:0

Трансляция матча "Ювентус" – "Монако"