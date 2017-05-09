23:36 9 мая | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ювентус" вышел в финал Лиги чемпионов

Сегодня. Турин. "Ювентус" – "Монако" – 2:1. ДАНИ АЛВЕС (в центре) принимает поздравления от Джанлуиджи БУФФОНА (слева) и Клаудио МАРКИЗИО (справа). Фото REUTERS
Сегодня. Турин. "Ювентус" – "Монако" – 2:1. ДАНИ АЛВЕС (в центре) принимает поздравления от Джанлуиджи БУФФОНА (слева) и Клаудио МАРКИЗИО (справа). Фото REUTERS
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"Ювентус" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов победил "Монако" (2:1) и вышел в финал турнира, который пройдет 3 июня в Кардиффе. В первой встрече туринцы выиграли со счетом 2:0. Для "Старой синьоры" это второй финал Лиги чемпионов за три года.

В составе хозяев отличились Марио Манджукич и Дани Алвес, который также отдал голевую передачу хорватскому нападающему. У монегасков мяч забил Кильян Мбаппе, который прервал сухую серию "Ювентуса" и Джанлуиджи Буффона и стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов.

В другом полуфинале встречаются "Реал" и "Атлетико". В первой встрече "Королевский клуб" выиграл со счетом 3:0. Ответный матч пройдет в среду, 10 мая. "СЭ" проведет трансляцию игры "Атлетико" – "Реал".

Лига чемпионов

1/2 финала

Ответный матч

"Ювентус" (Италия) – "Монако" (Франция) – 2:1 (2:0)

Голы: Манджукич, 33 (1:0). Дани Алвес, 44 (2:0). Мбаппе, 69 (2:1).

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Барцальи (Бенатиа, 85), Бонуччи, Дани Алвес, Пьянич, Хедира (Маркизио, 10), Манджукич, Дибала (Куадрадо, 54), Сандру, Игуаин.

"Монако": Субашич, Раджи, Жемерсон, Глик, Сидибе, Менди (Фабинью, 54), Жоау Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Бернарду Силва (Лемар, 69), Фалькао, Мбаппе.

Предупреждения: Фалькао, 40. Менди, 51. Бонуччи, 73. Манджукич, 90+1.

Судья: Кайперс (Голландия).

9 мая. Турин. "Ювентус Стэдиум".

Первый матч – 2:0

Трансляция матча "Ювентус" – "Монако"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

прогноз Слуцкого: Буффон не пропустит, тотал меньше, забьёт Игуаин.

23:49 9 мая

вояка

Красиво играли ... и те и другие .... жаль что в концовке французы стали откровенно грубить ... судья вполне мог и красные пару раз показать. И непонятно зачем начали грубить - проигрывали слишком явно ..... ладно бы исход раунда качался на качелях, а тут..... пожелаем итальянцам удачи .... особенно буффону ..... а а то всё испанцы в последние годы.

23:48 9 мая

RusSuck

Реал должен выигрывать очередную, 12-ю Лигу (КЧ).

23:44 9 мая

RusSuck

Юве хорош!)) Но Реалу не конкурент, при лучшей игре мадридцев.)

23:43 9 мая

NF

"Ювентус", кажись, больше опасался не пропущенных мячей, а окончания серии Буффона. Ну, в итоге, Мбаппе все-таки вратаря распечатал. Впрочем, СЭ рано начал там искать какие-то сравнения с Месси, насчет него ничего еще неясно, хотя и был футболист самым активным у "Монако". Плюс арбитр в конце матча поплыл, глик на красную, в принципе, наработал, вполне все могло дракой закончиться и ненужными для туринцев удалениями. Если бы речь, конечно, не шла о Лиге Чемпионов и полуфинале турнира, после первого тайма команды смело могли расходиться по домам. На фоне подобных матчей о перспективах того же "Спартака" в Лиге Чемпионов даже как-то и думать неудобно. Вообще говоря, шансы "Реала" на очередной успех не так уж и безоблачны, если, конечно, "Ювентус" не будет давать поводов для расслабона. Но не должны. Ждем финала...

23:43 9 мая

sars882

Форза Юве! верю в победу!

23:37 9 мая