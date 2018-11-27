"Ювентус" - "Валенсия": Роналду и Дибала сыграют с первых минут

"Ювентус" и "Валенсия" объявили составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнут форварды "бьянконери" Криштиану Роналду и Пауло Дибала. Российский хавбек "летычих мышей" Денис Черышев не попал в заявку на этот матч - он продолжает восстанавливаться после травмы.

Состав "Ювентуса": Щенсны - Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандру - Бентанкур, Пьянич, Матьюиди - Манджукич, Дибала, Роналду.

Запасные: Перин, Бенатиа, Коста, Бардзальи, Куадрадо, Кин, Ругани.

Состав "Валенсии": Нету - Гайа, Диакаби, Габриэл, Васс - Гедеш, Парехо, Кондогбиа, Коклен - Мина, Родригу.

Запасные: Доменек, Мурильо, Солер, Гамейру, Лато, Пиччини, Батшуайи.

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