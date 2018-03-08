"Ювентус" в 2018 году пропустил лишь три гола и все – от "Тоттенхэма"

"Ювентус" провел в нынешнем году 12 матчей, сыграв на ноль в семи встречах серии А и в трех матчах Кубка Италии. Туринская команда в 2018 году пропустил лишь три гола и все от "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов.

Напомним, "Ювентус" прошел английский клуб по сумме двух матчей в 1/8 финала. Первая встреча прошла в Турине 13 февраля и завершилась вничью 2:2. В ответном матче, состоявшемся в Лондоне 7 марта, туринцы одержали победу со счетом 2:1.