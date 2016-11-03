"Ювентус" упустил победу над "Лионом"

"Ювентус" сыграли вничью с "Лионом" в домашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 1:1. На гол Гонсало Игуаина с пенальти в первом тайме гости ответили мячом Корантена Толиссо в концовке.

В параллельной встрече "Севилья" разгромила загребское "Динамо" со счетом 4:0.

Испанская команда возглавляет турнирную таблицу с 10-ю очками. На втором месте идет "Старая синьора", в активе которой 8 баллов. "Лион" сохраняет шансы на выход в плей-офф, имея в активе 4 очка. Хорватская команда проиграла во всех четырех матчах.

Лига чемпионов

Групповой турнир

4-й тур

Группа H

"Ювентус" (Италия) – "Лион" (Франция) – 1:1 (1:0)

Голы: Игуаин, 13 – с пенальти. Толиссо, 85 (1:1)

"Ювентус": Буффон, Дани Алвес, Бонуччи (Бенатиа, 68), Барцальи, Эвра, Стураро, Маркизио, Хедира, Пьянич (Сандру, 68), Игуаин (Куадрадо, 83), Манджукич.

"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл да Силва, Маммана, Диакаби, Морель, Геззаль, Толиссо, Гоналон, Фекир (Дардер, 77), Рыбус (Корне, 70), Ляказетт.

Предупреждения: Пьянич, 38. Барцальи, 58. Маркизио, 84. Стураро, 89. Дардер, 90+1. Геззаль, 90+3.

Судья: КАЙПЕРС (Голландия).

2 ноября. Турин. "Ювентус Стэдиум".

Трансляция матча "Ювентус" - "Лион"

"Севилья" (Испания) – "Динамо" З (Хорватия) – 4:0 (1:0)

Голы: Вьетто, 31 (1:0). Эскудеро, 66 (2:0). Н`Зонзи, 80 (3:0). Бен Еддер, 87 (4:0).

"Севилья": Рико, Мариану, Меркадо, Рами, Эскудеро, Васкес (Бен Еддер, 61), Краневиттер, Н`Зонзи, Гансу (Кийотаке, 75), Витоло (Сарабия, 75), Вьетто.

"Динамо" З: Ливакович, Стоянович, Шильденфельд, Бенкович, Сигали, Пиварич, Судани (Мэцел, 46), Машаду (Перич, 60), Павичич, Чорич (Шитум, 53), Фернандес.

Предупреждения: Стоянович, 11. Пиварич, 21. Павичич, 28.

Удаление: Стоянович, 45+1.

Судья: ЦВАЙЕР (Германия).

2 ноября. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

Трансляция матча "Севилья" - "Динамо" З