"Ювентус" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Тоттенхэмом" – 2:2. Уже к девятой минуте туринцы вели 2:0 благодаря дублю Гонсало Игуаина, однако Харри Кейн и Кристиан Эриксен забили по мячу и сравняли счет. Отметим, что Игуаин мог сделать хет-трик, но в добавленное время первого тайма не реализовал пенальти.
Ответный матч пройдет в Лондоне 7 марта.
Лига чемпионов - 2017/2018
1/8 финала
"Ювентус" (Италия) - "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - 2:2 (2:1)
Голы: Игуаин, 2 (1:0). Игуаин, 9 - с пенальти (2:0). Кейн, 35 (2:1). Эриксен, 72 (2:2).
Нереализованный пенальти: Игуаин (Ювентус), 45+2 (штанга)
"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Сандру, Хедира (Бентанкур, 66), Пьянич, Бернардески, Дуглас Коста (Асамоа, 90+2), Игуаин, Манджукич (Стураро, 76).
"Тоттенхэм": Ллорис, Орье, Санчес, Фертонген, Дэйвис, Эриксен (Ваньяма, 90+2), Дайер, Дембеле, Алли (Сон Хын Мин, 83), Ламела (Лукас, 89), Кейн.
Предупреждения: Дэйвис, 8. Бенатиа, 45. Орье, 47. Игуаин, 60. Бентанкур, 80.
Судья: Брих.
13 февраля. Турин. Стадион "Allianz Stadium".
Angeldust
dintos, выбежал, чтобы угол обстрела сократить. Там защита провалилась. Сначала обрез, потом нет подстраховки. Длинноногому Кейну больше ничего и не надо
08:27
Angeldust
Буффон тащил, как мог. А удар Эриксена - шедевр. Низом да под неудобную ногу - играть надо, чтобы понять это, а не пиво хлестать на диване
08:26
баламошка
kuzneczdanil Надoели штpaфы ГИБДД?//////Надоели поганые саксоанглы со своими БиБиСями!
02:31
Flamenco
Игуана подвел! Собака
01:43
Pablo_75
zoostation Игуаин во всём виноват. Забей он пенальти и Юве не проиграл бы. __________ Сколько уже было случаев, когда после 3:0 и даже 4:0 команда по сумме двух встреч проигрывала. Тоттенхэм не бросал бы играть, это ясно. 3:2 или 3:1 - вполне отыгрывается в Лондоне, при том что Буффон и его защитники давно уже не каменная стена.
01:39
Pablo_75
майор99 Из чисто детского любопытства задам риторический вопрос: смогли бы кто из нынешних "мясных", "коней","шпал" и др., получив на выезде к 10 минуте две "банки", спастиь и сыграть вничью? ________________ Да о чём говорить, если уж говорить о сегодняшних матчах, то наши команды надо сравнивать с Базелем. Мы можем попадать в 1/8. Но при встрече с грандом шансов, конечно, никаких. И уже даже надоело это обсуждать, ну нет у наших клубов полмиллиарда долларов, чтобы купить состав как у Сити. И даже как у Шпор.
01:33
баламошка
Поганые саксоанглы. "Бойся рогов быка, копыт лошади и улыбки англичанина". © ирландская народная мудрость.
00:55
zoostation
Игуаин во всём виноват. Забей он пенальти и Юве не проиграл бы.
00:49
майор99
Slim Taller После таких матчей Лигу Европы смотреть не хочется. 00:41=========Поправка: не Лигу Европы, а матчи в Лиге Европы с участием российких клубов.
00:48
майор99
Из чисто детского любопытства задам риторический вопрос: смогли бы кто из нынешних "мясных", "коней","шпал" и др., получив на выезде к 10 минуте две "банки", спастиь и сыграть вничью? То-то и оно. "Почувствуйте разницу".
00:46
dintos
Буффонище выбил Юве из ЛЧ.Какого он выбежал ,когда забил Кейн?Да и второй мяч был обязан отбивать.На пенсию,Джанлуиджи...А вообще,Юве на фоне Шпор -отстой.
00:42
Slim Taller
После таких матчей Лигу Европы смотреть не хочется.
00:41