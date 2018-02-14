00:33 | Футбол — Лига чемпионов

"Ювентус" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Тоттенхэмом" – 2:2. Уже к девятой минуте туринцы вели 2:0 благодаря дублю Гонсало Игуаина, однако Харри Кейн и Кристиан Эриксен забили по мячу и сравняли счет. Отметим, что Игуаин мог сделать хет-трик, но в добавленное время первого тайма не реализовал пенальти.

Ответный матч пройдет в Лондоне 7 марта.

Лига чемпионов - 2017/2018 

1/8 финала 

"Ювентус" (Италия) - "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - 2:2 (2:1)

Голы: Игуаин, 2 (1:0). Игуаин, 9 - с пенальти (2:0). Кейн, 35 (2:1). Эриксен, 72 (2:2). 

Нереализованный пенальти: Игуаин (Ювентус), 45+2 (штанга)

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Сандру, Хедира (Бентанкур, 66), Пьянич, Бернардески, Дуглас Коста (Асамоа, 90+2), Игуаин, Манджукич (Стураро, 76).

"Тоттенхэм": Ллорис, Орье, Санчес, Фертонген, Дэйвис, Эриксен (Ваньяма, 90+2), Дайер, Дембеле, Алли (Сон Хын Мин, 83), Ламела (Лукас, 89), Кейн.

Предупреждения: Дэйвис, 8. Бенатиа, 45. Орье, 47. Игуаин, 60. Бентанкур, 80. 

Судья: Брих.

13 февраля. Турин. Стадион "Allianz Stadium".

Ювентус - Тоттенхэм Хотспур

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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Angeldust

dintos, выбежал, чтобы угол обстрела сократить. Там защита провалилась. Сначала обрез, потом нет подстраховки. Длинноногому Кейну больше ничего и не надо

08:27

Angeldust

Буффон тащил, как мог. А удар Эриксена - шедевр. Низом да под неудобную ногу - играть надо, чтобы понять это, а не пиво хлестать на диване

08:26

баламошка

kuzneczdanil Надoели штpaфы ГИБДД?//////Надоели поганые саксоанглы со своими БиБиСями!

02:31

Flamenco

Игуана подвел! Собака

01:43

Pablo_75

zoostation Игуаин во всём виноват. Забей он пенальти и Юве не проиграл бы. __________ Сколько уже было случаев, когда после 3:0 и даже 4:0 команда по сумме двух встреч проигрывала. Тоттенхэм не бросал бы играть, это ясно. 3:2 или 3:1 - вполне отыгрывается в Лондоне, при том что Буффон и его защитники давно уже не каменная стена.

01:39

Pablo_75

майор99 Из чисто детского любопытства задам риторический вопрос: смогли бы кто из нынешних "мясных", "коней","шпал" и др., получив на выезде к 10 минуте две "банки", спастиь и сыграть вничью? ________________ Да о чём говорить, если уж говорить о сегодняшних матчах, то наши команды надо сравнивать с Базелем. Мы можем попадать в 1/8. Но при встрече с грандом шансов, конечно, никаких. И уже даже надоело это обсуждать, ну нет у наших клубов полмиллиарда долларов, чтобы купить состав как у Сити. И даже как у Шпор.

01:33

баламошка

Поганые саксоанглы. "Бойся рогов быка, копыт лошади и улыбки англичанина". © ирландская народная мудрость.

00:55

zoostation

Игуаин во всём виноват. Забей он пенальти и Юве не проиграл бы.

00:49

майор99

Slim Taller После таких матчей Лигу Европы смотреть не хочется. 00:41=========Поправка: не Лигу Европы, а матчи в Лиге Европы с участием российких клубов.

00:48

майор99

Из чисто детского любопытства задам риторический вопрос: смогли бы кто из нынешних "мясных", "коней","шпал" и др., получив на выезде к 10 минуте две "банки", спастиь и сыграть вничью? То-то и оно. "Почувствуйте разницу".

00:46

dintos

Буффонище выбил Юве из ЛЧ.Какого он выбежал ,когда забил Кейн?Да и второй мяч был обязан отбивать.На пенсию,Джанлуиджи...А вообще,Юве на фоне Шпор -отстой.

00:42

Slim Taller

После таких матчей Лигу Европы смотреть не хочется.

00:41

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