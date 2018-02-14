"Ювентус" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Тоттенхэмом" – 2:2. Уже к девятой минуте туринцы вели 2:0 благодаря дублю Гонсало Игуаина, однако Харри Кейн и Кристиан Эриксен забили по мячу и сравняли счет. Отметим, что Игуаин мог сделать хет-трик, но в добавленное время первого тайма не реализовал пенальти.

Ответный матч пройдет в Лондоне 7 марта.

Лига чемпионов - 2017/2018

1/8 финала

"Ювентус" (Италия) - "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - 2:2 (2:1)

Голы: Игуаин, 2 (1:0). Игуаин, 9 - с пенальти (2:0). Кейн, 35 (2:1). Эриксен, 72 (2:2).

Нереализованный пенальти: Игуаин (Ювентус), 45+2 (штанга)

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Сандру, Хедира (Бентанкур, 66), Пьянич, Бернардески, Дуглас Коста (Асамоа, 90+2), Игуаин, Манджукич (Стураро, 76).

"Тоттенхэм": Ллорис, Орье, Санчес, Фертонген, Дэйвис, Эриксен (Ваньяма, 90+2), Дайер, Дембеле, Алли (Сон Хын Мин, 83), Ламела (Лукас, 89), Кейн.

Предупреждения: Дэйвис, 8. Бенатиа, 45. Орье, 47. Игуаин, 60. Бентанкур, 80.

Судья: Брих.

13 февраля. Турин. Стадион "Allianz Stadium".