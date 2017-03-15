"Ювентус" снова победил "Порту" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Ювентус" переиграл "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0. Автором гола стал нападающий Пауло Дибала, реализовавший пенальти в концовке первого тайма. Туринцы одержали победу по сумме двух встреч и вышли в четвертьфинал. Напомним, в Португалии итальянская команда взял верх со счетом 2:0.

Жеребьевка 1/4 финала турнира пройдет в ближайшую пятницу.

Лига чемпионов

Плей-офф

1/8 финала

Ответный матч

"Ювентус" (Италия) – "Порту" (Португалия) – 1:0 (1:0)

Голы: Дибала, 42 – с пенальти.

"Ювентус": Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Бенатиа (Барцальи, 60), Сандру, Куадрадо (Пьяца, 46), Хедира, Маркизио, Дибала (Ринкон, 78), Манджукич, Игуаин.

"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Маркано, Фелипе, Лаюн, Андре, Данилу Перейра, Оливер (Отавиу, 70), Брахими (Жота, 67), Андре Силва (Боли, 46), Соарес.

Предупреждения: Куадрадо, 12. Лаюн, 30. Андре, 36.

Удаление: Макси Перейра, 40.

Судья: Хацеган (Румыния).

14 марта. Турин. Стадион "Ювентус Стэдиум".

Первый матч – 2:0

Трансляция матча "Ювентус" – "Порту"