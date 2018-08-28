"Ювентус" поздравил Роналду, который стал автором лучшего гола сезона-2017/2018. В их же ворота

"Ювентус" поздравил нападающего Криштиану Роналду, который был признан автором лучшего гола сезона 2017/2018.

Гол был забит в их же ворота португальцем, который тогда выступал за "Реал", в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Технические наблюдатели УЕФА выделили яркую демонстрацию выдающейся техники и атлетизма.

– Поздравляем, Криштиану. Награда "Лучший гол сезона по версии УЕФА" – твоя! – написала пресс-служба клуба в Твиттере.

Сам Роналду ранее заявлял, что считает этот гол лучшим в своей карьере.