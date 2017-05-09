"Ювентус" побил итальянский рекорд по сухой серии в Лиге чемпионов

"Ювентус" установил новый рекорд сухой серии в Лиге чемпионов для итальянских клубов. Подопечные Массимилиано Аллегри не пропускают уже 641 минуту и продолжают улучшать достижение в ответной игре 1/2 финала против "Монако". Предыдущий рекорд принадлежал "Милану" (640).

Последней в Лиге чемпионов "Юве" смогла забить "Севилья" в матче группового турнира (3:1). Впоследствии туринцы оставили в неприкосновенности свои ворота в играх с загребским "Динамо" (2:0), "Порту" (2:0, 1:0), "Барселоной" (3:0, 0:0), "Монако" (2:0).

Кроме того, "Юве" стал первой итальянской командой, сыгравшей 250 матчей в еврокубках.

Трансляция матча "Ювентус" - "Монако"