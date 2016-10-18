"Ювентус" обыграл "Лион", Буффон отразил пенальти и продлил сухую серию в Лиге чемпионов

"Ювентус" победил "Лион" в матче группового турнира Лиги чемпионов - 1:0. Единственный мяч забил Хуан Куадрадо. В первом тайме голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон отразил пенальти в исполнении Александра Ляказетта. 38-летний вратарь провел на ноль третий матч турнира подряд.

В другом поединке группы H "Севилья" с таким же счетом переиграла загребское "Динамо" и также идет без поражений и пропущенных мячей. В ее составе забил Самир Насри.

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа H

"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия) - 0:1 (0:0)

Гол: Куадрадо, 76.

Нереализованный пенальти: Ляказетт, 35 (вратарь)

"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл да Силва, Нкулу, Янга-Мбива (Геззаль, 82), Диакаби, Морель, Гоналон, Дардер (Ферри, 64), Толиссо, Ляказетт (Корне, 72), Фекир.

"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Барцальи, Эвра, Дани Алвес (Бенатиа, 84), Лемина, Пьянич, Хедира (Стураро, 75), Сандру, Игуаин, Дибала (Куадрадо, 69).

Предупреждения: Рафаэл да Силва, 29. Бонуччи, 34. Лемина, 41. Дардер, 52. Ляказетт, 60. Диакаби, 73. Ферри, 83.

Удаление: Лемина, 54.

Судья: Марчиняк (Польша).

"Динамо" (Хорватия) - "Севилья" (Испания) - 0:1 (0:1)

Гол: Насри, 37.

"Динамо": Ливакович, Стоянович, Шильденфельд, Сигали, Соса, Павичич (Жонас Гомес, 51), Бенкович, Кнежевич (Энрикес, 87), Антолич (Фиолич, 15), Судани, Фернандес.

"Севилья": Рико, Меркадо, Рами, Пареха, Эскудеро, Мариану, Насри, Н`Зонзи, Витоло, Васкес (Иборра, 89), Вьетто (Бен Еддер, 65).

Предупреждения: Витоло, 28. Стоянович, 30. Пареха, 63. Жонас Гомес, 65.

Судья: Оливер (Англия).