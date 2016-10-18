"Ювентус" обыграл "Лион", Буффон отразил пенальти и продлил сухую серию в Лиге чемпионов

"Ювентус" победил "Лион" в матче группового турнира Лиги чемпионов - 1:0. Единственный мяч забил Хуан Куадрадо. В первом тайме голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон отразил пенальти в исполнении Александра Ляказетта. 38-летний вратарь провел на ноль третий матч турнира подряд.
В другом поединке группы H "Севилья" с таким же счетом переиграла загребское "Динамо" и также идет без поражений и пропущенных мячей. В ее составе забил Самир Насри.
Лига чемпионов
Групповой турнир
3-й тур
Группа H
"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия) - 0:1 (0:0)
Гол: Куадрадо, 76.
Нереализованный пенальти: Ляказетт, 35 (вратарь)
"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл да Силва, Нкулу, Янга-Мбива (Геззаль, 82), Диакаби, Морель, Гоналон, Дардер (Ферри, 64), Толиссо, Ляказетт (Корне, 72), Фекир.
"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Барцальи, Эвра, Дани Алвес (Бенатиа, 84), Лемина, Пьянич, Хедира (Стураро, 75), Сандру, Игуаин, Дибала (Куадрадо, 69).
Предупреждения: Рафаэл да Силва, 29. Бонуччи, 34. Лемина, 41. Дардер, 52. Ляказетт, 60. Диакаби, 73. Ферри, 83.
Удаление: Лемина, 54.
Судья: Марчиняк (Польша).
"Динамо" (Хорватия) - "Севилья" (Испания) - 0:1 (0:1)
Гол: Насри, 37.
"Динамо": Ливакович, Стоянович, Шильденфельд, Сигали, Соса, Павичич (Жонас Гомес, 51), Бенкович, Кнежевич (Энрикес, 87), Антолич (Фиолич, 15), Судани, Фернандес.
"Севилья": Рико, Меркадо, Рами, Пареха, Эскудеро, Мариану, Насри, Н`Зонзи, Витоло, Васкес (Иборра, 89), Вьетто (Бен Еддер, 65).
Предупреждения: Витоло, 28. Стоянович, 30. Пареха, 63. Жонас Гомес, 65.
Судья: Оливер (Англия).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
burberry123
В Ювентусе играет оборона Ювентуса. Мухи отдельно, котлеты отдельно!
00:56
Andruxaraf
Но если бы в Ювентусе играла оборона ЦСКА....?
00:51
Jean4
Вот Юве дает! В гостях, в меньшинстве еще и победу вырывают =) Вот это класс.
23:52 18 октября