21:58 | Футбол — Лига чемпионов

"Ювентус" - "Манчестер Юнайтед": стали известны стартовые составы

Обсудить
0

"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" объявили составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнут нападающий "бьянконери" Криштиану Роналду и хавбек "красных дьяволов" Поль Погба.

Состав "Ювентуса": Щенсны, Де Шильо, Кьеллини, Бонуччи, Сандру, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Бентанкур, Дибала, Роналду. 

Запасные: Перин, Бенатия, Матьюиди, Бардзальи, Манджукич, Канселу, Ругани. 

Состав "МЮ": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Санчес, Марсьяль.

Запасные: Ромеро, Байи, Дармиан, Фред, Феллаини, Мата, Рэшфорд.

Ювентус - Манчестер Юнайтед

Все о Лиге чемпионов - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...