"Ювентус" - "Манчестер Юнайтед": стали известны стартовые составы

"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" объявили составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнут нападающий "бьянконери" Криштиану Роналду и хавбек "красных дьяволов" Поль Погба.

Состав "Ювентуса": Щенсны, Де Шильо, Кьеллини, Бонуччи, Сандру, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Бентанкур, Дибала, Роналду.

Запасные: Перин, Бенатия, Матьюиди, Бардзальи, Манджукич, Канселу, Ругани.

Состав "МЮ": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Санчес, Марсьяль.

Запасные: Ромеро, Байи, Дармиан, Фред, Феллаини, Мата, Рэшфорд.

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