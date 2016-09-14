"Ювентус" и "Севилья" разошлись миром, "Лион" разгромил загребское "Динамо"

Туринский "Ювентус" на своем поле не смог обыграть действующего победителя Лиги Европы "Севилью". Матч завершился безголевой ничьей. В другом матче группы Н "Лион" разгромил загребское "Динамо" со счетом 3:0.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа Н

"Ювентус" (Италия) – "Севилья" (Испания) – 0:0

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Дани Алвес, Лемина, Хедира, Асамоа (Пьянич, 68), Эвра (Сандру, 68), Дибала (Пьяца, 86), Игуаин.

"Севилья": Рико, Меркадо, Рами, Пареха, Эскудеро, Краневиттер (Мариану, 78), Иборра, Н`Зонзи, Васкес (Каррису, 90+1), Сарабия (Корреа, 64), Витоло.

Предупреждения: Н`Зонзи, 36. Иборра, 40. Рами, 45+1.

Судья: Айтекин (Германия).

14 сентября. Турин. Стадион "Juventus Stadium".

"Лион" (Франция) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) – 3:0 (1:0)

Голы: Толиссо, 13 (1:0). Ферри, 49 (2:0). Корне, 57 (3:0).

"Лион": Антони Лопеш, Нкулу, Янга-Мбива, Морель, Рафаэл да Силва, Гоналон (Тузар, 32), Толиссо (Геззаль, 78), Дардер, Ферри, Рыбус, Корне (Калулу, 72).

"Динамо" (Загреб): Шемпер, Стоянович, Бенкович, Шильденфельд, Пиварич, Павичич, Машаду (Шитум, 67), Жонас Гомес (Гояк, 85), Чорич (Фиолич, 53), Судани, Фернандес.

Предупреждения: Жонас Гомес, 4. Пиварич, 26. Фернандес, 41. Рафаэл да Силва, 85.

Судья: Стрембергссон (Швеция).

14 сентября. Лион. Стадион "Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)".