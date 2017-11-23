"Ювентус" и "Барселона" сыграли вничью, "Спортинг" победил "Олимпиакос"

"Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Барселоной" (0:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Каталонцы продолжают лидировать в группе D с 11 очками, итальянцы – на втором месте.

В другой встрече "Спортинг" уверенно обыграл "Олимпиакос" – 3:1. В составе победителей дубль оформил Баст Дост, один мяч на счету Бруно Сесара. Португальский клуб с 7 очками занимает третье место в группе и отстает от "Ювентуса" всего на один балл. Греческая команда потерпела 4 поражения и один раз сыграла вничью.

Лига чемпионов

5-й тур

Группа D

"Спортинг" (Португалия) – "Олимпиакос" (Греция) – 3:1 (2:0)

Голы: Дост, 40 (1:0). Сезар, 43 (2:0). Дост, 66 (3:0). Оджиджа-Офоэ, 86 (3:1).

"Спортинг": Руй Патрисиу, Матье (Фигейреду, 78), Фабиу Коэнтрау, Пиччини (Ристовски, 85), Пинту, Батталья, Сезар (Маттеус, 90), Фернандеш, Виллиам Карвалью, Мартинш, Дост.

"Олимпиакос": Прото, Ботиа, Энгелс, Диогу Фигейраш, Кутрис, Ромао, Жилле, Карсела-Гонсалес (Себа, 46), Тахцидис (Оджиджа-Офоэ, 65), Пардо, Фортунис (Джурджевич, 57).

Предупреждения: Виллиам Карвалью, 9. Диогу Фигейраш, 32. Кутрис, 54. Пинту, 64. Мартинш, 81. Фабиу Коэнтрау, 87. Пардо, 90+2.

Судья: Цвайер (Германия).

22 ноября. Лиссабон. Стадион Jose Alvalade.

"Ювентус" (Италия) – "Барселона" (Испания) – 0:0

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Бенатиа, Ругани, Куадрадо (Маркизио, 71), Хедира, Пьянич (Бентанкур, 66), Дибала, Дуглас Коста (Матюиди, 85), Сандру, Игуаин.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Динь, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Жорди Альба, 82), Деулофеу (Месси, 56), Л.Суарес, Паулинью.

Предупреждения: Пьянич, 21. Паулинью, 30. Сандру, 72. Динь, 87. Пике, 90+1.

Судья: Мажич (Сербия).

22 ноября. Турин. Стадион Allianz Stadium.